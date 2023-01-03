Gaziantep'in geleneksel lezzetleri farklı pişirme tekniği ve modern sunumla ödül getirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, yöresel lezzetleri modernize edip farklı pişirme tekniğiyle (füzyon) sunum yapmayı denedi.



Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği'nce (WACS) 23-25 Aralık tarihlerinde düzenlenen "19. Uluslararası Gastronomi Festivali Mutfak Günleri Yemek Yarışması"na katıldı.

Bu kapsamda vanilya ve vişne soslu Antepia tatlısı, baklava sufle (fıstık şelale), kuzu lokum yemeği, zeytin böreği ile pirpirim meze, çir aşı, firik risotto yapımıyla birincilik elde ederek altın madalya kazanan öğrenciler, safran soslu somon, dana şal, elma kebabı, ekşili ayvalı taraklık yemeğiyle de gümüş madalyanın sahibi oldu.



Okulun Yiyecek İçecek Alanı Aşçılık ve Gastronomi Öğretmeni Fatma Alperen, Gaziantep'in gastronomi kenti olduğunu hatırlatarak, özel okul niteliğindeki okullarında yetişen öğrencilerin mezun olur olmaz iş imkanı bulduğunu dile getirdi.



İstanbul'da düzenlenen yarışmada 54 ülkeden 1500 katılımcının yarıştığını anlatan Alperen, kentin yöresel lezzetlerini farklı pişirme tekniğiyle hazırlayıp sunduklarını söyledi.

Yarışmada Gaziantep mutfağına ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Alperen, şunları kaydetti:



"Gastronomi artık yenilik istiyor. Bu kentin inanılmaz bir ticari zekası var. Bu kent nohut dürümünü ticarileştirmiş bir zekaya sahip. Biz hem takdir ediyor hem de bunu nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz. Aldığımız tüm madalyalar, kentin yöresel lezzetlerinin revize edilmiş haliydi. Yıl içinde öğrencilerden gelen fikirlerin üzerine ne koyarız diye her şeyi deniyoruz. Mesela elma kebabı yaptık. Modern pişirme tekniği ve modern tabaklarda sunduk. Gaziantep yöresel lezzetlerini farklı yöntem ve tekniklerle bir araya getirip gastronomi bilimi tabanında uluslararası alana nasıl açılabiliriz bunun sonuçların arıyoruz. Dünya artık buna evrilmiş durumda. İnsanlar alışılagelmiş lezzetleri farklı bir teknikle tekrar yemek istiyor. Biz bu işi öğrencilere öğretiyoruz. Öğrencileri şimdiden yeni lezzetler bulmaları için motive ediyoruz. Onların başarısı bizi çok mutlu ediyor."



"YENİ NESİL LEZZETLERİN DAHA ÇOK TUTTUĞU DÖNEME GİRİYORUZ"

Yarışmada altın madalya kazanan okulun 12. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Koca, devlet okulu olmasına rağmen kendilerini özel bir kurstaymış gibi hissettiklerini belirtti.

Öğretmenlerinden sürekli yeni lezzetler yapmayı öğrendiklerini anlatan Kaca, şöyle devam etti:



"Sürekli yenilik peşindeyiz. Örneğin zeytinli böreği, un hamurundan yapmak yerine krep hamurundan yapıyoruz. Bu yeni nesil bir teknik. Yöresel lezzeti yeni bir tarzla sunuyoruz. Yöresellikten artık yeniliğe açık bir döneme geçiyoruz. Yeni nesil lezzetlerin daha çok tuttuğu döneme giriyoruz. Biz de buna inandığımız için bunları deniyoruz. Yöresel ve yeniliği seven insanlara ikisini birleştirip sunuyoruz. Öğretmenlerimizin istedikleri şeyin temeli bu."