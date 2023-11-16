Gnocchi nasıl yapılır? Adım adım gnocchi (niyokki) tarifi

Gnocchi, İtalyan mutfağının geleneksel bir lezzetidir. Genellikle kaynar suya atılıp haşlanır. Yüzeye çıkması piştiğini gösteren bir işarettir.
GNOCCHİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
İsteğe bağlı deniz mahsulleri
2 çorba kaşığı tereyağı
Hamur için:
1 kg patates
100 gram patates unu
250 gram nişasta
1/4 demet ince kıyılmış dereotu
Yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu,
Tuz
Haşlama suyu için:
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı su
Sos için:
2 çorba kaşığı tereyağı
100 gram krema
75 gram toz parmesan
3 diş sarımsak
1 adet küçük boy soğan
1 adet renkli süs biberi
Yarım su bardağı tavuk suyu
Yarım çay bardağı tuz
20 gram patates unu
GNOCCHİ NASIL YAPILIR?
Hamur için, patatesler pişinceye kadar haşlayıp kabuklarını soyun.
Rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Üzerine patates unu, nişasta, sarımsak tozu, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp küçük köfteler hazırlayın. Üzerine çatalla şekil verin.
Nişasta serpilmiş tepsiye dizin. Dondurucuda dondurun.
Karidesleri kaynamış sirkeli suda haşlayıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli tavada tereyağıyla birkaç dakika soteleyin.
Sos için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına ince kıyılmış sarımsak ve soğanı ekleyip soteleyin. Hafifçe pembeleştikten sonra küp doğranmış renkli biberi ekleyin.
Tavuk suyu, tuz ekleyip 5 dakika kaynatın. Krema ve toz parmesanı ekleyip çırpma teliyle karıştırarak koyulaştırın. Son olarak patates ununu ekleyip karıştırın.
Haşlama suyu için tavuk suyu ve suyu bir tencereye alın. İçine tereyağı ve zeytinyağı ekleyin.
Kaynadıktan sonra donmuş gnocchi'leri suya tek tek atıp 4-5 dakika haşlayın.
Haşlanmış gnocchi'leri servis tabağına alın. Üzerine sotelenmiş deniz ürünlerini yerleştirin.
Sosla servis yapın.
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