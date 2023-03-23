Güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımının püf noktaları ve tarifi

Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan güllaç, oruç ve iftarla özdeşleşen lezzetlerden biri. Osmanlı saray mutfağında ramazan aylarında baş tacı edilen güllacın adı içine eklenen gül suyundan geliyor. İlk yapıldığı dönemde sütle birlikte gül suyu da kullanıldığı için "güllü aş" olarak adlandırılan tatlının adı zamanla "güllaç"a dönüştü.
GÜLLAÇ TARİFİ
- 1 Paket Güllaç
- 2 Litre Süt
- 3 Su Bardağı Toz Şeker
Kesmik İçin:
- 5 Litre Süt
- 2 Çorba Kaşığı Yoğurt Suyu
YAPILIŞI
Kesmiği hazırlamak için 5 litre süt kaynatılır. Sütün içine limon suyu ve yoğurt suyu ilave edilir. Kaynamış süte limon sıkıldığı anda süt kesilecektir (yani, bir kısmı katı, bir kısmı da sıvı olacaktır). Bu karışım tel süzgece dökülür. En az 1 saat burada bekletilip, suyunun iyice süzülmesi beklenir. Suyu süzülen kesmik bir kâseye konulup, içine 6 çorba kaşığı şekeri eklenir. Kesmikle şeker iyice karıştırılır. Her bir güllaç yaprağı makasla üçgen şeklinde sekiz parçaya kesilir. Bir tepsinin içinde ılık süt ile ıslatılır. Temiz bir bez üzerine alınarak üzerine kesmik konulur. Sigara böreği gibi sarılır, bir tepsiye yerleştirilir. 2 litre süt ve 3 su bardağı toz şeker ile hazırlanan şerbetin bir kısmı üzerine dökülür. Ocak üzerinde tepsiyi çevirerek 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. Ocaktan alınır, kalan şerbet üzerine dökülür. Soğuduktan sonra servis yapılır.