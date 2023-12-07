Hamsi kaygana nasıl yapılır? (Hamsi kaygana malzemeleri ve tarifi)

Kaygana, yumurtalı bir yiyecektir. Batı mutfağındaki omleti andırır. Günümüzdeki tarifi daha çok hamsi ve kavrulmuş sebze gibi tuzlu malzemeler içerir. Karadeniz yöresine veya Erzurum kültürüne ait olduğu iddia edilmektedir. Omletten farkı bol tereyağı ile yapılmasıdır.



HAMSİ KAYGANA YAPILIŞ AŞAMALARI



Malzemeler:



- Yarım kg hamsi

- 1/3 demet maydanoz

- 4 yumurta

- Yarım demet taze soğan

- Yarım demet dereotu

- 1 çorba kaşığı süt

- 1 yemek kaşığı un

- 3 tatlı kaşığı mısır unu

- 50 gram tereyağı

- Tuz, karabiber



Hazırlanışı:



Hamsilerin kılçıklarını çıkarıp, temizleyin.



Pazıyı , maydanozları ve taze soğanı ve ince olacak şekilde doğrayın.



Cam bir kapta yumurtaları sütle çırptıktan sonra bir miktar balığı içine ekleyin.



Tavada tereyağı kızdırın ve kalan balığı pişirmeye başlayın. Balıkların pişmesine yakın otlu karışımı, tuzu, karabiberi tavaya ilave edin. Uygun boydaki bir tabak yardımıyla çevirin ve pişirince dinlendirin.