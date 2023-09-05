Hurmalı makrot nasıl yapılır? Cezayir tatlısı hurmalı makrot tarifi

Hurmalı makrot, Cezayir mutfağının en çok sevilen ve tüketilen tatlılarından biri. İşte Cezayir tatlısı hurmalı makrotun yapılış aşamaları...

MALZEMELER

2 adet yumurta

3-3,5 su bardağı un

250 gr tereyağı

2 çay bardağı irmik

2 yemek kaşığı şeker

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

15 adet iri boy hurma

Şerbet için;



3,5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 su bardağı portakal suyu

HURMALI MAKROT YAPILIŞI

Önce su, portakal suyu, limon suyu ve şekerden oluşan şerbeti hazırlayın. Hazırlanan şerbeti soğumaya bırakın.

Ardından çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları doğrayıcıdan geçirin.



Hurmaların içerisine kavrulmuş susamı ekledikten sonra karıştırın.



Bu karışımı, bir süre dinlenmesi için buzdolabına koyun.



Hamur için bir kaba yumurta, şeker, tereyağını koyduktan sonra karıştırın. Karıştırma işleminden sonra, kalan tüm malzemeleri de kabın içerisine alın ve yoğurun.

Kıvamı yakaladıktan sonra hamurun orta kısmına parmağınızla oyuklar açın. Oyuk kısımlara hurmadan elde edilen karışımı yerleştirin.

Ardından hamurun iki ucunu da çok dikkatli bir şekilde birleştirin.



Hamurun üzerine yumurta sarısı sürün. Elde edilen hamuru, iki parmak kalınlığında dilimleyin.



Tatlınızı, 180 derecelik fırınınızda üzeri kızarana kadar pişirin.



Pişme işleminin ardından soğuyan şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin.



