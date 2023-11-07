Islama köfte nasıl yapılır? (Islama köfte tarifi)

Islama köfte, Adapazarı'nın yöresel lezzetlerinden olan bir yemektir. Dilimlenmiş ekmekler biberli ve yağlı et suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgaralanır. Adapazarı Islama Köftesi 08.01.2013 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Adapazarı Islama Köfte İçin Gerekli Malzemeler:



1 kg dana kıyma (500 gr dana kaburga ve 500 gr dana kol)

1 orta boy soğan

80 gr ufalanmış bayat ekmek içi (mayalı ve karafırın ekmeği olmalıdır.) 10 gr kimyon (1 çay kaşığı)

10 gr karabiber (1 çay kaşığı)

10 gr kırmızı toz biber (1 çay kaşığı) 30 gr tuz (3 çay kaşığı)



Islama Suyu Malzemesi:



İnce dilimlenmiş ve mayalı bayat kara fırın ekmeği

1 kg kemik suyu (danadan alınmalıdır.)

50 gr kırmızı toz biber (2 çorba kaşığı)

100 gr sıvı yağ (1 çay bardağı)

Tuz (1 tatlı kaşığı)



Kemik Suyunun Hazırlanışı:



Dananın kalın kemikleri (özellikle kaburga ve kaval kemikleri) ortadan kırılarak içinde 12 litre su bulunan büyük bir kazana, içine 2 adet büyük soğan ile birlikte konulur. Takriben 12 saat ağır ateşte kaynatılır. Tülbentten geçirilerek (kemik kırıntılarının kalmaması için) saf kemik suyu elde edilir.



Süsleme:



2 orta boy hafif közlenmiş domates (her porsiyonda bir domatesin ¼’ ü kullanılır) 8 sivri hafif közlenmiş biber (Her porsiyonda 1 adet biber)