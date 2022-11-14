İtalyan tatlısı orijinal tiramisu nasıl yapılır?

Ünlü İtalyan lezzeti tiramisu, ülkemizde de sevilen lezzetlerden biri haline geldi. Kolay tarifiyle kısa sürede uygulanabilr olan tiramisunun İtalyan usülü olanı, bildiğinizden biraz farklı olabilir. En azından malzeme açısından... İşte gerçek İtalyan tiramisusunun malzemeleri ve tarifi...

MALZEMELER

4 adet yumurta sarısı

50 gr (1/4 su bardağı) toz şeker

80 gr (1/4 su bardağı) kahve likörü

Bir miktar tuz

Kedi dili bisküvi

235 gr (1 su bardağı) krema

225 gr mascarpone peyniri ya da labne

2 yemek kaşığı kakao (üzerine serpmek için)



ŞURUP İÇİN

240 ml (1 su bardağı) su

2 çorba kaşığı granül kahve

YAPILIŞI

Şurup için suyu kaynatın, kahveyi içinde çözdürün. Isıya dayanıklı bir kapta yumurta, toz şeker, kahve likörü ve tuzu karıştırın.

Bir tencerenin içine üç parmak kadar su koyup kaynamasını bekleyin.

Kaynayınca altını kısın ve üzerine yumurtalı kaseyi oturtun. Karışım, benmari usulü pişecek.Kabı tencereye oturttuktan sonra 6-7 dakika kadar bırakmadan çırpın. Karışımın topaklanmamasına dikkat edin. Dilerseniz blendır da kullanabilirsiniz.

Kıvamı koyulaşıp rengi açılınca ocaktan alın ve yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.



Bu sırada sıvı krema ve mascarpone peynirini bir çırpma kabında kabarana kadar çırpın.



Yumurtalı karışımı çırpılmış kremalı mascarpone'un içine ekleyin ve birbirine yedirin. Tatlıyı yapacağını kaba önce kedi dili bisküvilerinin bir kısmını bir kat olacak şekilde teker teker kahveli şuruba batırarak dizin.

Üzerine tiramisu karışımınızın yarısını döküp yayın. İkinci kat kedi dili bisküvilerini şuruba batırıp batırıp dizin.



Kalan tiramisu karışımının hepsini dökün. Üzerini düzleştirin ve buzdolabına koyun. Tatlının üstüne servisten hemen önce süzgeç yardımıyla kakao serpiştirin.