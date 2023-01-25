Kandil simidi nasıl yapılır? (Mahlepli-mahlepsiz kandili simidi tarifi)

Kandil günü ev yapımı kandil simidi tüketmek veya dağıtmak isteyenler için hem mahlepli hem de mahlepiz yapılabilecek kandil simidi tarifi hazırladık.

MAHLEPLİ / MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ



Kandil Simidi İçin Gerekli Malzemeler



1 yumurtanın sarısı



2 çorba kaşığı yoğurt



2 çorba kaşığı üzüm sirkesi



2 tatlı kaşığı şeker



1 tatlı kaşığı tuz



125 gr eritilmiş tereyağı (ya da margarin)



Yarım çay bardağı sıvı yağ



2 çay kaşığı kabartma tozu



3 su bardağı un



1 tatlı kaşığı mahlep (Tercihen)



Üzeri için;



1 yumurta beyazı



Susam



Çörek otu

Kandil Simidi Yapılışı



Hamuru yoğuracağınız derin bir kaba yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri ekleyin ve karıştırın.



Un, kabartma tozu ve mahlebi (isteğe bağlı) ilave edip yoğurma aşamasına geçin,



3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde yoğurma kabına ekleyin ve yoğurma işlemine devam edin.



Hamurunuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın ardından tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın ve simit şeklinde yuvarlaklar elde edin.



Simitlerinizi önce yumurta akına ardından susama bulayın ve Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.



Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.



Simitlerinizi önce yumurta akına sonra susama bulayın ve Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.



Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.