Kilis tava nasıl, hangi etten yapılır? İşte malzemeleriyle Kilis tava tarifi...

Kilis Tava; koyunların kaburga üstünden elde edilen etin zırhlanarak kıyma haline getirilip mor patlıcan veya patates ile birlikte pişirilmesi suretiyle üretilir. Yaz aylarında patlıcan, kış aylarında ise patates kullanılması tercih edilir. Pişirme işlemi taş fırında veya odun kömürü kullanılan ocaklarda yapılır. Kilis Tavanın servisi, tırnaklı ekmek pide ve ayran ile yapılır.
KİLİS TAVA MALZEMELERİ
1 kg koyun etinden orta yağlı kıyma,
150 gr taze biber,
bir bağ maydanoz,
iki orta boy soğan,
bir tatlı kaşığı karabiber,
bir tatlı kaşığı tuz,
üç adet orta boy patlıcan veya patates,
üç adet orta boy domates.
KİLİS TAVA YAPILIŞI
Soğan, taze biber ve maydanoz ince ince kıyılır. Tuz ve karabiber katılır. Bu karışım etle iyice yoğrulur. Daha sonra zırhla çekilir. Patlıcan veya patates soyulur, ince dilimler halinde dilimlenerek, az tuz atılıp suyu sıkılır. Daha sonra patlıcan veya patatesler tepsiye dizilir. Üzerine yoğrulan kıyma yayılır. Etin üzerine veya etrafına dilimlenmiş domates ve taze biber dizilir. Fırına verilir. Sıcak olarak servis yapılır.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life N-Lezzetler
- Kilis
- N-Life