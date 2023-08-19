Kilis tava nasıl, hangi etten yapılır? İşte malzemeleriyle Kilis tava tarifi...

KİLİS TAVA MALZEMELERİ

1 kg koyun etinden orta yağlı kıyma,

150 gr taze biber,

bir bağ maydanoz,

iki orta boy soğan,

bir tatlı kaşığı karabiber,

bir tatlı kaşığı tuz,

üç adet orta boy patlıcan veya patates,

üç adet orta boy domates.

KİLİS TAVA YAPILIŞI

Soğan, taze biber ve maydanoz ince ince kıyılır. Tuz ve karabiber katılır. Bu karışım etle iyice yoğrulur. Daha sonra zırhla çekilir. Patlıcan veya patates soyulur, ince dilimler halinde dilimlenerek, az tuz atılıp suyu sıkılır. Daha sonra patlıcan veya patatesler tepsiye dizilir. Üzerine yoğrulan kıyma yayılır. Etin üzerine veya etrafına dilimlenmiş domates ve taze biber dizilir. Fırına verilir. Sıcak olarak servis yapılır.