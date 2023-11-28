Kış aylarının özel yemeği: Şiveydiz

Eşsiz mutfak kültürüyle dünyada ön plana çıkan Gaziantep’te kış mevsimlerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz sofralarda yerini almaya başladı. Bir yandan damaklarda eşsiz tat bırakan diğer yandan ise gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen şiveydiz vatandaşlar tarafından sık sık tüketiliyor. Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan şiveydiz, ilk kez tadan turistlerin ise ilgisini çekmeye devam ediyor.



“GAZİANTEP İÇİN ÖZEL BİR YEMEKTİR”

Şiveydiz yemeğinin Gaziantep kültüründe özel bir yeri olduğunu söyleyen Ünlü şef Doğa Çitçi, “Şiveydiz genellikle kış aylarında ve sonbahar aylarında haftada bir kez Gaziantep evlerinde yapılır. Dolayısıyla Gaziantep için özel bir yemektir. Taze sarımsağın ve taze soğanın kullanıldığı yoğurtlu bir yemektir. Bu yörede yoğurtlu yemekler meşhur olduğu için sağlık yönünden de nitelikli ve ayrıcalıklıdır” dedi.



“ŞİVEYDİZ DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR”

Doğal antibiyotik olduğu için herkesin rahatlıkla tüketebileceğini ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini aktaran Çitçi, “Şiveydiz doğal antibiyotiktir. İçerisinde sarımsak ve soğan olduğu için gribal enfeksiyonlara iyi geliyor. Gelen misafirlerimizde kış aylarının gelmesiyle talep etmeye başlıyor. Mutfak Sanatları Merkezi’ne geldiklerinde ise tadabiliyorlar. Şiveydiz yemeğinin püf noktalarından bahsederken öncelikle Gaziantep yemeği Gaziantep ürünleriyle olur. Yemekte kullandığımız sarımsak Araban’da üretiliyor. Kendi köy yoğurdumuzu ve süzmemizi kullanıyoruz. Yanı sıra içerisinde sadeyağ ve zeytinyağı kullanıyoruz. Tüm ürünlerimiz kendi ürettiğimiz Gaziantep’e has ürünler” dedi.

