Kolay kek tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kek yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? Kek hamuru hazırlarken malzemeleri hangi sırayla eklenir? Keki kaç dakikada pişer? Kekin piştiği nasıl anlaşılır? İşte az malzemeden sade ve kolay kekin yapılışı…

Kolay kek tarifi

Haberler - ntv.com.tr 23.08.2022 - 14:52

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Çay saatlerinizi renklendirmek için kolay kek tarifinden yararlanabilirsiniz. İşte mutfakla arası iyi olmayanların bile kolayca yapabileceği sade kek tarifi...

Malzemeler

 
2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Yapılışı

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. İçine yağ ve yoğurt ilave edilir ve yine çırpılır. Ardından un, kabartma tozu ve vanilya eklenir, tekrar çırpılır. Böylece kek hamuru hazır hale gelir. İsteğe göre kakao, ceviz, kuru üzüm gibi tat katacak malzemeler eklenebilir.

Hazırlanan hamur, yağlanmış kek kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 50 dakika kadar pişirilir. Pişirme esnasında ilk yarım saat hiç kapağı açmamak gerekir, yoksa kek kabarmaz. Kekin pişip pişmediğini kürdan ya da bir bıçak sokarak anlayabilirsiniz. İçine soktuğunuz kürdan ya da bıçağın kuru çıkması gerekir.  

Pişen keki soğumaya bıraktıktan yaklaşık 15 dakika sonra kalıptan çıkartmak gerekir.

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