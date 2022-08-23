Kolay kek tarifi

Çay saatlerinizi renklendirmek için kolay kek tarifinden yararlanabilirsiniz. İşte mutfakla arası iyi olmayanların bile kolayca yapabileceği sade kek tarifi...

Malzemeler





2 adet yumurta



1 su bardağı toz şeker



Yarım su bardağı sıvı yağ



Yarım su bardağı yoğurt



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



2 su bardağı un



Yapılışı



Yumurta ve şeker iyice çırpılır. İçine yağ ve yoğurt ilave edilir ve yine çırpılır. Ardından un, kabartma tozu ve vanilya eklenir, tekrar çırpılır. Böylece kek hamuru hazır hale gelir. İsteğe göre kakao, ceviz, kuru üzüm gibi tat katacak malzemeler eklenebilir.



Hazırlanan hamur, yağlanmış kek kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 50 dakika kadar pişirilir. Pişirme esnasında ilk yarım saat hiç kapağı açmamak gerekir, yoksa kek kabarmaz. Kekin pişip pişmediğini kürdan ya da bir bıçak sokarak anlayabilirsiniz. İçine soktuğunuz kürdan ya da bıçağın kuru çıkması gerekir.



Pişen keki soğumaya bıraktıktan yaklaşık 15 dakika sonra kalıptan çıkartmak gerekir.