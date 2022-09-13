Kolay krep tarifi (Krep nasıl yapılır?)

Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi krep, kolay yapımı ve lezzetli tadıyla sevilen lezzetler arasında yer alıyor.

Kolay krep tarifi (Krep nasıl yapılır?)

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 16:38

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Kolay kek tarifi

Kolay kek tarifi

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Kahvaltı sofralarının sevilen lezzeti krep yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi...

Malzemeler


2 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
6 tepeleme yemek kaşığı un
1 çay kaşığı
tuz

Yapılışı

Yumurta ve sıvı malzemeleri derin bir kapta karıştırın. İyice karıştıktan sonra unu ve tuz ekleyin. Yanmaz tabanlı bir tavayı az miktarda yağlayın. Kepçe yardımıyla yeterli miktarda sıvıyı tavaya alın ve çevirerek pişirin. 

Öneriler

Kreplerinizi tatlı olarak tüketmek istiyorsanız içine reçel, çikolata kreması, kaymak sürebilir ve bal ve muz, çilek gibi meyveler koyabilirsiniz.

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