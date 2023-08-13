Koruk nedir? Koruk suyu nasıl yapılır?

Ham üzümlere halk arasında koruk adı verilmektedir. Koruk suyu, olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde dilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.



Ortaçağlardan beri özellikle şifa kaynağı olarak kullanılan koruk suyu ya direkt içilerek ya da salatalarda, ekşimsi yemeklerin tamamında lezzet vermesi için kullanılıyordu.



KORUK SUYU İÇİN MALZEMELER



2 salkım koruk



1 su bardağı su



Tuz KORUK SUYU YAPILIŞI



Taze korukları yıkayın, sirkeli suda bir süre bekletin ve temiz suyla iyice durulayın. Ezerek suyunu çıkartın. Ardından ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.



Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün. Daha sonra biraz tuz ilave edin. Yemeklerin yanında içebilirsiniz.