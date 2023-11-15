Lagman yemeği nasıl yapılır? Adım adım Lagman yemeği tarifi

ÖzTürkçede L ile başlayan kelimelerin olmaması nedeniyle "lagman" kelimesinin Çince Lamian'den türemek üzere yabancı kökenli bir alıntı kelime olduğu düşünülmektedir. Buna rağmen, lagmanın tadı ve hazırlama şekli Uygurlara özgüdür.
Lagman, yerel Uygur ve Dungan azınlıklarının bir ulusal yemeği olarak kabul edildiği Kazakistan ve Kırgızistan'da pek popülerdir. Özbekistan'da da tüketilir, ve Kırım Tatarları, kendi mutfaklarındaki lagmanı Özbek kültüründen uyarlamışlardır.
LAGMAN YAPILIŞ AŞAMALARI
Hamur İçin:
Un
Yumurta
Tuz
Su
Et Suyu İçin:
Et
Kuyruk yağı
Lahana
Soğan
Patates
Biber
Havuç
Domates
Sarımsak
Tuz ve biber
LAGMAN NASIL YAPILIR?
Öncelikle hamuru tel haline getirip tuzlu suda kaynatın. Et suyunu yapmak için et ve kuyruk yağını küçük parçalar halinde kesip patatesleri zar halinde doğruyoruz. Havuçları, lahana ve Türk biberini dilim halinde kesiyoruz.
Domatesleri kayık şeklinde, soğanı da yüzün şeklinde kestikten sonra sarımsağı doğrayın. Soğanları tereyağda kavurun. Üstüne eti koyup suyu çekene kadar pişiriyoruz. Sarımsak, patates, domates, biber ve havucu ekleyin. Bu malzemelerle yarı piştikten sonra su koyun, tuz, biber ve lahana da ekleyip bunların hepsini yavaş yavaş pişirin. Hamur tellerini servis yapmadan önce kaynamış suda yumuşatın. Ardından hamurları da yemeğe karıştırıp servis edin.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yemek
- Yemek Tarifleri
- N-Life