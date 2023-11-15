Lüle kebabı nasıl yapılır? Adım adım lüle kebabı tarifi

Lüle kebabı, kıymadan hazırlanan bir kebap türüdür. Uzunlamasına şişe takılıp mangalda yapılır. Çeşitli kaynaklara göre Lüle ve Adana kebabı aynı yiyecektir. Dış görünüşü olarak silah lülesine benzediğinden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Azerbaycan'ın milli yemeği olup, ülkede en çok tercih edilen kebaplardandır. Lüle kebabı aynı zamanda Ermenistan'ın da geleneksel yiyecekleri arasında bulunur.



LÜLE KEBABI NASIL YAPILIR?



Lüle Kebabı Malzemeleri



500 gr. kıyma

150 gr. kuyruk yağı

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet kişniş veya maydanoz

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Kimyon

1 çorba kaşığı galeta unu

LÜLE KEBABI YAPILIŞI



Yoğrulan kıymaya kuyruk yağı eklenir. Kuru soğan ve sarımsak rendelenir. Maydanozlar çok ince kıyılır. Kırmızı biberi rondodan geçirin.Tüm malzemeleri baharatlarla birlikte karıştırıp güzelce yoğurup uzun köfte şekli verip şişten geçirin. Izgara tel üzerine dizip altına yağlı kağıt serili tepsinin üzerinde yüksek sıcaklıkta pişirin.

