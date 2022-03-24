Magnolia tatlısı tarifi (Magnolia tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Bisküvi ve meyve için:



1,5 (bir buçuk) paket bebek bisküvisi



Muz ve çilek



Muhallebisi için:



1 litre süt



1 su bardağı un



1 su bardağı şeker



1 paket vanilya



1 kutu süt kreması (200 mililitre)



MAGNOLİA TATLISI NASIL YAPILIR?



Magnolia tatlısı yapmak için öncelikle derin bir tencere içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı toz şeker katıyoruz. Ardından bunları güzelce karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz.



Akabinde tencereyi ocak üzerine alıyoruz ve sonrasında koyu bir kıvam alana kadar tencereyi sürekli karıştırıyoruz ve aynı anda pişiriyoruz.



Muhallebisi piştikten sonra tencereyi ocaktan alıp 10 dakika ara ara karıştırarak ılımaya bırakıyoruz.



Daha sonra muhallebinin üzerine 1 paket vanilya ve 1 kutu süt kreması ekliyoruz. Mikser veya karıştırıcı yardımıyla 3 dakika civarında çırpıyoruz.



Sonrasında çilek ve muzu istediğiniz adetlerde küp halinde kesin.



1,5 paket bebek bisküvisini rondodan geçirin.



Son olarak tatlıyı koyacağımız kupa bardaklara ilk olarak önceden rondodan geçirdiğimiz bebek bisküvilerini katın. Sonra bisküvilerin üzerine 2-3 yemek kaşığı muhallebi katın.



Muhallebinin üzerine doğradığımız çilekleri yerleştiriyoruz. Çileklerin üzerine ise tekrar muhallebi koyuyoruz.



Tekrar muhallebinin üstüne rododan geçirdiğimiz bisküvileri yerleştiriyoruz. Son olarak tekrardan üzerine ilk olarak muhallebi ve sonrasında meyve katıyoruz. Yani bir nevi üst üste sırayla hepsini diziyoruz. Böylelikle Magnolia tatlımız servise hazır hale gelmiş oluyor.



Son olarak Magnolia tatlılarını buzdolabına koyuyoruz ve soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra tekrardan üzerine soğuk meyve ilave edebilirsiniz.