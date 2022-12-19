Malatya tescilli ürünlerde atağa kalktı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya, zengin mutfağıyla Türkiye’nin önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye’nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Gaziantep, Konya, Şanlıurfa’nın ilk üçte yer aldığı en fazla coğrafi işaretli ürünler listesinde tescillenen 33 ürünüyle dokuzuncu sırada yer alan kentte 23 ürüne daha coğrafi işaret alınması için çalışmalar devam ediyor. Sahip olduğu onlarca yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren kentin lezzetlerini tescil ettirerek marka haline dönüştürülmesi için ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından aralıksız çalışmalar sürdürülüyor.

Tescil edilen en fazla ürünün yanı sıra bir o kadar da tescil başvurusu yapılan ürünlerle Yeşilyurt’un kentin gastronomi merkezi olduğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın gastronomide iddialı olduğunu söyledi.

BAŞVURU AŞAMASINDA 39 ÜRÜN VAR

Son dönemlerde yaptıkları çalışmalarla gastronomide önemli bir mesafe aldıklarını ifade eden Çınar, “Şehrimizin geçmiş tarihinde, kültüründe unutulmaya yüz tutmuş gastronomi ürünlerini artık çeşitli platformlarda anlatarak bu işte bizim de var olduğumuzu ispat etmeye başladık. Yeşilyurt genelinde başvurusu tamamlanan, devam eden ve askıda bulunan toplamda 39 ürün tespit ettik" dedi.

