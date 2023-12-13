Mereng nedir, nasıl yapılır? (Mereng tarifi)

Mereng, yumurta akı ve pudra şekerinden yapılan bir köpük kurabiye türüdür.  Fransızcası "'baiser'" olup anlamı öpücüktür. İsviçre ve Fransa'da "'Meringue'" olarak da bilinir. Peki, mereng nasıl yapılır?

Mereng nedir, nasıl yapılır? (Mereng tarifi)

Mereng genellikle meyve, dondurma ve pastalarla servis edilir. Rus balet Anna Pavlova nın adına verilmiş kremalı meyveli türüne Avrupa'da Pavlova tatlısı da denir.

1600'lerde italyan pastacı Gasparini'nin İsveç'e getirmesinden sonra mereng kurabiyeler bu ülkede çok tutulmuş ve günümüze kadar çok sevilen bir olarak yer etmiştir. 

Mereng nedir, nasıl yapılır? (Mereng tarifi) - 1

MERENG YAPIMI

Yapımı için malzemeler

4 yumurta akı (oda sıcaklığında)
Bir tutam tuz
1 su bardağı (220 gr) pudra şekeri

Beze tarifi (Pastane usulü) Nasıl yapılır?

Fırını 120 derecede ısıtın. Yapışmaz pişirme kağıdını tepsiye serin.

Yumurta aklarını bir kaba kırın ve tuz ile şekeri ekleyerek mikser ile köpürene kadar çırpın.

Fırın tepsisine sıkma poşeti ya da yemek kaşığı ile beze karışımından koyun ve fırın ısısını 90 dereceye düşürün.

Bezeleri bu ısıda 1 saat 30 dakika kadar kontrollü pişirin.

Fırını kapatın ve bezeleri soğumaya bırakın.

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