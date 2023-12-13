Mereng nedir, nasıl yapılır? (Mereng tarifi)

MERENG YAPIMI

Yapımı için malzemeler



4 yumurta akı (oda sıcaklığında)

Bir tutam tuz

1 su bardağı (220 gr) pudra şekeri



Beze tarifi (Pastane usulü) Nasıl yapılır?



Fırını 120 derecede ısıtın. Yapışmaz pişirme kağıdını tepsiye serin.



Yumurta aklarını bir kaba kırın ve tuz ile şekeri ekleyerek mikser ile köpürene kadar çırpın.



Fırın tepsisine sıkma poşeti ya da yemek kaşığı ile beze karışımından koyun ve fırın ısısını 90 dereceye düşürün.



Bezeleri bu ısıda 1 saat 30 dakika kadar kontrollü pişirin.



Fırını kapatın ve bezeleri soğumaya bırakın.