Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.



Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.



Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Michelin Rehberi'ne dahil olmasının önemine işaret ederek, "İstanbul, çok kültürlü mutfağı ve zengin restoran portföyüyle gastronomi alanında dünyanın sayılı yeme, içme başkentleri arasında yer alıyor. Yeni nesil Türk şeflerimiz, yerelle evrenseli buluşturan mutfaklarında Anadolu'nun yemek kültürünü dünya lezzetleriyle harmanlayarak yaratıcı ve özgün menüler yaratıyor" dedi.



"İZMİR, BODRUM VE ÇEŞME'NİN DE KATILACAĞINA İNANIYORUM"



Ersoy, Michelin'in İstanbul'a ve Türk mutfağına gösterdiği bu özel ilginin sadece bir başlangıç olduğunu ifade ederek, gelecekte İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin ailesine katılacağına inandığını söyledi.



"İSTANBUL BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"



Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise toplamda 5 yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoranın müfettiş ekipler tarafından seçildiğini dile getirdi.



Poullennec, İstanbul'un önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olduğuna vurgu yaparak, "53 restoran seçimimiz kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. Michelin Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.



10 RESTORAN "BİB GOURMAND" KATEGORİSİNDE YER ALDI



Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo, Bib Gourmand ile ödüllendirildi.



Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı'nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.



Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.



Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran'dan Mevlüt Özkaya kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.



Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise Doğuş Grubu'na ait Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis Brasserie, Azur, Khorasani, Deraliye, Octo, Ocak, Yeni Lokanta, Eleos Beyoğlu, Sofyalı 9, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Matbah, 1924 İstanbul, Atölye, Topaz, Tatbak, Aqua, Aila, Feriye, Seraf, Park Fora, Şans, 29, Beyti, Kıyı, Balıkçı Kahraman, Kiss the Frog, Tuğra, Mürver ve Rumelihisarı İskele yer aldı.