Michelin Rehberi'ne İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum ekleniyor

LANSMAN 9 KASIM'DA



İstanbul'un Michelin müfettişlerinin dikkatini çektiğini ve "Michelin Yıldızı"nı almaya hak kazandığını aktaran Ersoy, "İstanbul'dan sonra yeni şehirler de önermiştik, onların kontrollerini tamamlamışlar. İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum dahil olan yeni şehir ve ilçelerimiz. 9 Kasım itibarıyla da hangi restoranların bu seçkide, hangi sınıflandırmaya dahil olacağını hep birlikte öğreneceğiz" diye konuştu.



Michelin Rehberi'nin tamamen bağımsız uluslararası bir kuruluş olduğunu belirten Ersoy, Bakanlık olarak kendilerinin sadece şehir ve ilçeleri önerdiklerini kaydetti. Michelin müfettişlerinin gerekli incelemeleri, kontrolleri yaptıktan sonra önerilen noktaları dahi ettiğini anlatan Ersoy, "Denetleyiciler de yurt dışından oluyor, Türkiye'deki müfettişleri kullanmıyorlar, her ülke için farklı müfettiş kullanıyorlar" ifadesine yer verdi.



Bakan Ersoy, rehbere yeni şehir ve ilçelerin dahil edilmesi için de çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.



Türkiye'deki zenginliklerin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından da tescillenmesinin turizm açısından önemli olduğuna işaret eden Ersoy, Michelin Yıldızlı restoranların özellikle gastronomi turistlerinin dikkatini çekeceğini vurguladı.



DÜNYANIN EN PRESTİJLİSİ



Her yıl açıklanan Michelin Yıldızı, restoran ve otel mutfaklarına veriliyor. Çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta yemeklerin pişirildiği restoranların sahip olduğu Michelin Yıldızı, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olarak kabul ediliyor.



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