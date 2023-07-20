Michelin Rehberi’nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum ekleniyor

Michelin, Türkiye’deki seçkisine İzmir ve Bodrum’un da dahil olduğunu açıkladı. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçimleri, rehberin İstanbul’daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım'da İstanbul’da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacak.



Türkiye’de Ege ve Akdeniz mutfak geleneklerinin yanı sıra yöresel lezzetleri de barındıran İzmir ve çevresi şarap rotalarından biri olan Urla ilçesi de dahil olmak üzere, gastronomi anlamında geniş seçenek sunuyor. Gastronomik ve yeni moda restoranlardan modern kafelere, geleneksel ve popüler yemek mekanlarına kadar İzmir, yemek çeşitliliği içeriyor. Genellikle geçmişin mirasını modern bir şekilde yorumlamaya hevesli yerel genç şefler tarafından işletilen çok sayıda restoran, Ege lezzetleri, taze balık ve zengin meze çeşitleri sunuyor.



Muğla ilinde yer alan en ünlü Türk turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum ise, otantik ve deniz lezzetleri ile parlayan Türk restoranların yanında, Asya ve İtalyan mutfaklarının oldukça popüler olduğu ve dünya mutfaklarından çeşitli seçkiler sunan restoranların karışımı ile şekilleniyor. Burada yer alan lüks tatil köyleri, yaratıcı olmasının yanı sıra en iyi yemek deneyimini de içlerinde barındırıyor.



Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Geçen yıl İstanbul’a yaptıkları ilk ziyaretlerden sonra müfettişlerimiz, yol haritalarına İzmir ve Bodrum’u dahil etmekten oldukça memnunlar. Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahip. İzmir ve çevresi, yöresel kültürü ön plana çıkaran ve çoğu genç şefin üst düzey gastronomik yeteneklerini sergileyebildiği heyecan verici restoranlara sahipken Bodrum, geleneksel ve ulaşımı kolay olacak şekilde şehir merkezinde yer alan restoranların yanında lüks tatil köylerindeki inovatif konseptler sunan restoranlarıyla da parlıyor. Bu iki yeni bölgeyi Michelin Rehberi ailesine dahil ederek, Türkiye’nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “İstanbul’un ardından önde gelen turizm destinasyonlarımız arasında yer alan İzmir ve Bodrum’un ‘gastro-şehir’ olarak öne çıkmasından dolayı son derece mutluyuz. Sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzün zenginliğini, bölgenin en nitelikli ürünleriyle, tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde dünyaya sergileyebileceğiz. Bu lezzetleri tatmak için İzmir ve Bodrum'a gelecek olan ziyaretçiler, Turkaegean’ın turkuaz suları, derin tarihi mirası, tesis kalitesi ve kruvaziyer turizminden mavi yolculuğa (gulet turları) kadar uzanan sınırsız olanaklar karşısında hayrete düşecek. Türkiye'nin gastronomi turizmindeki büyüyen potansiyelini göstermesi itibarıyla, bu iki yeni bölgenin Michelin Rehberi’ne eklenmesinden dolayı çok memnunuz" diye konuştu.