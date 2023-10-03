Ordu içli tava tescillendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar birçok ürüne coğrafi işaret alan Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu içli tava için yaptığı başvuru da kabul edildi. Ordu içli tava, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 15 Ağustos 2023 tarih ve 155 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.



TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 16’YA YÜKSELDİ

Ordu içli tavanın coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 16’ya çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (Dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu Taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması ve Mesudiye kuru ekmeği/Mesudiye ğoliti, Ordu pidesi/Ordu yağlısı, Ordu fındıklı burma tatlısı tescillenmişti.

