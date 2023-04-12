Osmaniye'de geleneksel bayram lezzeti kömbe depremzedeler için pişiriliyor

Özbay, yaşadıkları acıları birbirlerine destek olup dayanışmayla atlatmaya çalıştıklarını belirtti.



Kömbe götürdükleri depremzedelerin çok mutlu olduğunu anlatan Özbay, "İnsanlar ister istemez duygulanıyor. Herkes yakınlarını kaybetti. Ben de yakınlarımı kaybettim. Kız kardeşimi, eşini, 21 yaşında genç bir kızımızı kaybettik. Onların acısını paylaşarak biz de acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Kursumuz iki hafta sürecek ve bu sürede etkinliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İNSANLAR MUTLU OLUYOR, SEVİNİYORLAR"

Kursiyerlerden Zeynep Yavaş Sakallı da kurstaki kadınlarla depremden etkilenenlere bir nebzede olsa yardım etmek için uğraştıklarını söyledi.



Kendisinin de depremzede olduğunu ve ailesiyle konteynerde yaşadığını belirten Sakallı, "En azından çocuklar sevinsin istiyoruz. Çocuklar daha mağdur oldu. Bizlerin de çocukları var. O yüzden elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Şu an kömbe yapıp dağıtıyoruz ve yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. İnsanlar mutlu oluyor, seviniyorlar. Biz de bir şeyler yapabildiğimiz için mutluyuz" dedi.



Kursiyer Ebru Türkmen ise depremden etkilenenler için kömbe yapıp dağıttıklarını ve insanların sevincini görmenin kendilerine farklı bir mutluluk yaşattığını kaydetti.

