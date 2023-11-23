Papaz yahnisi (soğan yahnisi) nasıl yapılır? Papaz yahni tarifi

Papaz yahnisi Kırklareli mutfağının yemeklerinden birisidir. Özellikle düğünlerde çok yaygın olarak yapılan bu yahnide sarımsaklar dişlere ayrıştırılmadan bütün olarak konur.

Malzemeler

1,5 Kg koyun incik eti,

10-15 adet dikmecik soğan,

2 baş sarımsak,

½ fincan sirke,

Karabiber, kırmızıbiber, tarçın, yenibahar.

Hazırlanışı:

Etler bir tencerede haşlanır. İyice pişirince tencereden başka bir yere alınır. suyun içine soğan ve sarımsak atılır. Yumuşayıncaya kadar haşlanır. Kenara ayırdığımız haşlanmış etler de tekrar tencereye konur, baharatları ilave edilerek 10-15 dakika kaynatılır. En son ½ fincan sirke ilavesi ile servise hazır olur. Sunum sıcak olarak servis yapılır.