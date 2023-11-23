Perde pilavı nasıl yapılır? Adım adım perde pilavı tarifi

Siirt’in coğrafi işaretli lezzeti olan perde pilavı, davet sofralarının vazgeçilmezlerinden. Aslında bir düğün yemeği olan perde pilavı, gerek görüntüsü gerekse malzemeleriyle görsel şölen yaşatıyor. Perde pilavını ilk kez deneyecekler için yapım aşamalarını derledik.

Perde Pilavı Malzemeleri nelerdir?



1,5 kilo tavuk

750 gr pirinç

150 gr badem içi

250 gr tavuk ciğeri

Tarçın,

tereyağı

Karabiber ve tuz



Dış tarafı için



6 yumurta

100 gr margarin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kahve fincanı tavuk suyu

Alabildiğince un ve tuz



Perde Pilavı Nasıl Yapılır?



Bir kaba yumurta kırılır. Eritilmeden margarin, tuz, zeytinyağı ve bir kahve fincanı tavuk suyu eklenip karıştırılır. Bu karışıma yavaş yavaş un ilave edilir. Hamur kıvamı tutunca, biri büyük biri küçük iki bezeye ayrılır. Bezeler on dakika dinlendirilir. Perde pilavının yapılacağı tencere katı yağ ile iyice yağlanır. Tencerenin dibine badem dizilir. Büyük beze oklava ile 1 cm kalınlığında açılır. Yağlanan tencereye kenarını kapatacak ve dışarı sarkacak şekilde döşenir.

İç pilavın yapılışı:

Tavuklar haşlanır, kemiklerinden ayrılıp tava ve ızgarada kızartılır. Pirinç tuzlu suda 20 dakika ıslatılır. Bademler haşlanıp kabukları soyulur. Ciğerler kuşbaşı doğranıp haşlanır. Pirinç rengi değişmeyecek şekilde yağda kavrulur. İç pilav gibi pişirilir. Kaynarken içine bademler eklenir. Pilav pişmeye yakın içine ciğer ilave edilir. Pilav demlendikten sonra ise üzerine karabiber ve tarçın ekilir. Hamur döşenmiş tencereye, pilav ve haşlanmış tavuk kat kat dizilir. En üste de daha önce ayırdığımız küçük hamur bezesi oklava ile açılarak kapak şekilde örtülür. Hava almaması sağlanır. Hamurun üstü yağlanır. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra ters çevrilerek servis yapılır.