Pirohu nasıl yapılır? Yöresel Kıbrıs Mutfağı'ndan Pirohu tarifi

Piruhi; un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeğidir. Pirohi, piruhi ve piruşki Rusça kökenli bir kelimedir. Bir çeşit mantıdır. Osmanlı mutfağında yer alır.



Kayseri'de soğanlı peynir içi hazırlanır ve klasik mantı boyutlarında hamur üçgen şeklinde bu iç ile doldurulduktan sonra önce ya az yağ ile tavada kızartılır ya da fırına verilir. Sonrasında fırından çıkmış piruhi mantı gibi pişirilir ve sulu yenir. Amasya bölgesinde kaypak olarak bilinmektedir.

PİROHU YAPILIŞI

Malzemeler



1 yumurta

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2.5 su bardağı un



İç malzeme için



150 gr beyaz peynir

1 küçük soğan

Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz



Üzeri için



60 gr tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi



Nasıl Yapılır?



Yumurta, su ve tuzu bir kasede çırpın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Gerekirse un ve su ilavesi yapın. Hamuru bezelere ayırıp üzerini örterek 30 dakika dinlendirin.



Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın. Kıyılmış maydanozları ekleyin.



Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın.



Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.



