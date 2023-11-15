Pirohu nasıl yapılır? Yöresel Kıbrıs Mutfağı'ndan Pirohu tarifi

Mantı hamuru içine nor (lor) peyniri konulurak yapılan Pirohu, Kıbrıs'ın yöresel yemeklerinden biridir. Kuzey Kıbrıs Türk mutfağında ve Güney Kıbrıs Rum mutfağında yapılmaktadır. Peki, Pirohu nasıl yapılır? Yöresel Kıbrıs Mutfağı'ndan Pirohu tarifini derledik.

Pirohu nasıl yapılır? Yöresel Kıbrıs Mutfağı'ndan Pirohu tarifi

Piruhi; un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeğidir. Pirohi, piruhi ve piruşki Rusça kökenli bir kelimedir. Bir çeşit mantıdır. Osmanlı mutfağında yer alır.

Kayseri'de soğanlı peynir içi hazırlanır ve klasik mantı boyutlarında hamur üçgen şeklinde bu iç ile doldurulduktan sonra önce ya az yağ ile tavada kızartılır ya da fırına verilir. Sonrasında fırından çıkmış piruhi mantı gibi pişirilir ve sulu yenir. Amasya bölgesinde kaypak olarak bilinmektedir.

PİROHU YAPILIŞI

Malzemeler

1 yumurta
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2.5 su bardağı un

İç malzeme için

150 gr beyaz peynir
1 küçük soğan
Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz

Üzeri için

60 gr tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

Nasıl Yapılır?

Yumurta, su ve tuzu bir kasede çırpın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Gerekirse un ve su ilavesi yapın. Hamuru bezelere ayırıp üzerini örterek 30 dakika dinlendirin.

Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın. Kıyılmış maydanozları ekleyin.

Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın.

Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin.
Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.

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