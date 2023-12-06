Ratatouille (Ratatuy) nasıl yapılır? Fransa'nın geleneksel yemeği Ratatouille tarifi

Ratatuy (Ratatouille), Fransa'da ilk kez XVIII yüzyılda kazan yemeklerine verilmiş ad, genellikle yoksul köylülerin yemeği sayılırdı. Sebze artıkları bir arada kaynatılır ve yenilirdi. XX yüzyılda (1930 yılında) Nice bölgesinde yaz mevsiminde taze sebzelerden hazırlanan yemek ünlendi. Orijinal tarif biber, domates, soğan ve sarımsak içerir. Modern dönemde bunlara patlıcan da dahil edildi.

RATATOUİLLE MALZEMELERİ

2 adet patlıcan

2 adet patates

2 adet kabak

3 adet domates



Sos için:



3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve karabiber

1 çay kaşığı tuz



RATATOUİLLE NASIL YAPILIR?



Sos için bir tencere içerisinde küp küp doğranmış soğanları alıp zeytinyağında iyice kavurun. Sarımsak, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekledikten sonra domates püresini ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin.



Yıkanmış sebzeleri eşit kalınlıkta halka halka dilimleyin.

Yuvarlak veya dikdörtgen bir fırın kabının tabanını yağlayıp biraz pişirdiğiniz sostan dökün. Sosun üzerine sırayla sebzelerinizi dizin.



Tüm sebzelerinizi dizdikten sonra üzerlerine kalan sosu dökün ve 25 dakika 170 derecede pişirin.



Fırından çıkan yemeğin üzerine dilerseniz biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz.



