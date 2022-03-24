Ricotta peynirli ravioli tarifi

Ricotta peynirli ravioli'nin hazırlanışı

Yumurta, un ve zeytinyağını yoğurun. Bütün yumurtayı kullanmak yerine, yumurtanın sarısına ağırlık verebilirsiniz. Hamurun su eklemeden yoğrulması için, sert bir kıvamı olmalı. Yine de hamuru toparlamakta sorun yaşarsanız 1 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz. Hamurun üzerini streçle kapatıp 30 dakika dinlendirin.



Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayın. Bir kapta ricotta peyniri, kıyılmış taze fesleğen ve baharatları karıştırın.

Hamuru üçe bölüp yuvarlayın. Çok az un serperek merdane yardımıyla açın. Üzerine yumurta akı sürün. Harçtan bir tatlı kaşığı alarak hamurun yarısına aktarın. Diğer yarısını üzerine kapatın. Tırtıklı bıçakla kare şeklinde kesin.

Hazırladığınız ravioli'leri tenceredeki kaynamış suda 4-5 dakika haşlayın. Hamurun birbirine yapışmaması için, su kaynadıktan sonra içerisine iki damla limon ve zeytinyağı damlatabilirsiniz.

Ayrı bir tavaya zeytinyağını ve ince kıydığınız sarımsakları ekleyip haşladığınız ravioli'leri soteleyin. Dilerseniz tereyağında da soteleyebilirsiniz.

Ocaktan almaya yakın üzerine fesleğen yaprakları, ikiye kesilmiş domatesleri ekleyip harmanlayın. Ravioli'lerin üzerine domates sosu ya da pesto sosu da dökebilirsiniz.