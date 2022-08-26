Rize'nin yöresel yemeklerinin tanıtıldığı 'GastroRize' başladı

Rize'nin geleneksel yemeklerinin tanıtılması için düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi şeflerinin katılacağı ‘GastroRize’ Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Gastronomimizin tamamını tanıtmak, tattırmak ve marka değerini artırmak istiyoruz. Bütün Türkiye'nin şehirlerinde Rize kahvaltısı, Karadeniz mutfağı ve şefleri ile beraber yer almasını istiyoruz" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı konuşmada "Ben coğrafi işaret konusuna özel hassasiyet gösteren bir valiyim. Rize'ye geldiğim zaman sadece iki coğrafi işaretli ürünümüz vardı. Geçen hafta en son Çayeli Koleti peynirinin coğrafi işaret tecilini aldık. Bununla beraber 14 coğrafi işaretli ürünümüz oldu" ifadesini kullandı.