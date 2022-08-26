Rize'nin yöresel yemeklerinin tanıtıldığı 'GastroRize' başladı

Rize'nin yöresel yemeklerinin tanıtılması için düzenlenen ‘GastroRize’ Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

Rize'nin yöresel yemeklerinin tanıtıldığı 'GastroRize' başladı

Haberler 26.08.2022 - 15:18

İlişkili Haberler

'Aydın Yuvarlaması'na coğrafi işaret

'Aydın Yuvarlaması'na coğrafi işaret

Category
Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Category

'nin geleneksel yemeklerinin tanıtılması için düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi şeflerinin katılacağı ‘GastroRize’ Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Gastronomimizin tamamını tanıtmak, tattırmak ve marka değerini artırmak istiyoruz. Bütün Türkiye'nin şehirlerinde Rize kahvaltısı, Karadeniz mutfağı ve şefleri ile beraber yer almasını istiyoruz" dedi. 

Valisi Kemal Çeber ise yaptığı konuşmada "Ben coğrafi işaret konusuna özel hassasiyet gösteren bir valiyim. Rize'ye geldiğim zaman sadece iki coğrafi işaretli ürünümüz vardı. Geçen hafta en son Çayeli Koleti peynirinin coğrafi işaret tecilini aldık. Bununla beraber 14 coğrafi işaretli ürünümüz oldu" ifadesini kullandı.

İki gün daha sürecek olan festival, gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturacak. Festivale Türkiye’nin en iyi şeflerinin görkemli gastro-şovları renk katacak.

N-LEZZETLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...