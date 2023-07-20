Şiveydiz nedir, nasıl yapılır? Gaziantep yöresine ait şiveydiz yemeği tarifi ve malzemeleri

Şiveydizin ne olduğu ve nasıl yapıldığı, sofralarında sevdiklerine ve misafirlerine farklı lezzette yemekler sunmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Gaziantep yöresine ait olan şiveydiz, taze sarımsak ve etle birlikte yapılıyor. Peki, şiveydiz nedir, nasıl yapılır? İşte şiveydiz yemeği tarifi ve malzemeleri.

Şiveydiz nedir, nasıl yapılır? Gaziantep yöresine ait şiveydiz yemeği tarifi ve malzemeleri

Gaziantep yöresine ait farklı lezzetler arasında yer alan şiveydizin tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye All-Star izleyicileri tarafından merak edilen şiveydiz, aş kıvamında olan farklı bir yemektir. Peki, şiveydiz nedir, nasıl yapılır? İşte şiveydiz yemeği tarifi ve malzemeleri.

ŞİVEYDİZ MALZEMELERİ

Yarım çay bardağı zeytinyağı
250 g kuzu kuşbaşı
500 g ayıklanmış taze sarımsak
1 su bardağı haşlanmış nohut
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
Tuz
Sıcak su

Üzeri için

Tereyağı
Nane

ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?

Kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Zeytinyağını ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.

Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin.

Yumuşayana kadar pişirin. Ardından haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Başka bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın.

Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin ve tuzla tatlandırın.

Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Naneli sosu yemeğin üzerinde gezdirin. Şimdiden afiyet olsun.

N-LEZZETLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...