Şiveydiz nedir, nasıl yapılır? Gaziantep yöresine ait şiveydiz yemeği tarifi ve malzemeleri

Gaziantep yöresine ait farklı lezzetler arasında yer alan şiveydizin tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye All-Star izleyicileri tarafından merak edilen şiveydiz, aş kıvamında olan farklı bir yemektir. Peki, şiveydiz nedir, nasıl yapılır? İşte şiveydiz yemeği tarifi ve malzemeleri.



ŞİVEYDİZ MALZEMELERİ



Yarım çay bardağı zeytinyağı

250 g kuzu kuşbaşı

500 g ayıklanmış taze sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Sıcak su



Üzeri için



Tereyağı

Nane

ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?



Kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.



Zeytinyağını ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.



Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin.



Yumuşayana kadar pişirin. Ardından haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.



Başka bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın.



Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin ve tuzla tatlandırın.



Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Naneli sosu yemeğin üzerinde gezdirin. Şimdiden afiyet olsun.