Son yılların trend lezzeti "açai bowl nedir, nasıl yapılır? Açai bowl tarifi

Zayıflatıcı özelliğe sahip olan açai meyvesi, dünyanın birçok ülkesinde hızla popüler olmasını sağladı. Yüksek antioksidan oranıyla ciltteki kırışıklıkları önlediği belirtiliyor. Sağladığı enerji ve güç nedeniyle sporcular tarafından da tercih ediliyor. Açai üzümü ile yapılan lezzetlerin başında açai bowl yapılıyor. Ana malzemesi açai meyvesi veya tozu olan bu tarifi damak tadınıza göre farklılaştırabilirsiniz.



MALZEMELER



1 paket açai üzümü

1 yemek kaşığı chia tohumu

1/2 donmuş muz

1 su bardağı donmuş ahududu

1/4 su bardağı hindistan cevizi veya badem sütü

1/2 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı bal

Süslemek için: Hindistan cevizi rendesi, granola, taze meyve



YAPILIŞI

Açai üzümü, muz, süt, süzme yoğurt bal ve chia tohumunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender’dan geçirin. Karışımı bir kaseye aktarıp üzerini süsleyin.



