Sütlaç tarifi (Sütlaç nasıl yapılır?)

Sütlaç malzemeleri

Yarım çay bardağı pirinç



. 2 su bardağı sıcak su

.1 litre süt

. 1 su bardağı toz şeker

. 2 yemek kaşığı buğday nişastası ya da 3 yemek kaşığı pirinç unu

. 1 çay bardağı su

. Tarçın

Sütlacın yapılışı

Pirinci yıkayıp tencereye alın ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte pişirmeye başlayın. Pişerken ara ara karıştırın. Pirincin lapa hale gelmesi gerekiyor. Pirinç suyunu çekince üzerine sütü ilave edin. Süt kaynayana kadar ara ara karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kısın, 8-10 dakika daha bu şekilde karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra kaynamasını bekleyin ve 4-5 dakika daha da kısık ateşte kaynatın. Pirinç ununu ya da buğday nişastasını ayrı bir kasede içine bir çay bardağı su ekleyerek karıştırın. Tenceredeki karışıma eklerken azar azar dökün ve karıştırmaya devam edin ki topaklanma olmasın.

Sütlaç karışımının kaynadığını gördükten sonra kısık ateşe alıp 1-2 dakika daha pişirin ve altını kapatın. Hazırladığınız sütlacı kaselere doldurun. Üzerine tarçın koyabilirsiniz.