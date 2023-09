Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? (Terkib-i çeşidiyye malzemeleri ve tarifi)

Terkib-i çeşidiyye, malzemeleri kuzu budu, kuzu kıyması, kuru kayısı, kuru erik, badem, elma, nar ekşisi, bal, nişasta, gül suyu, tuz olan et yemeğidir. Osmanlı mutfağında yer alır.



TERKİB-İ ÇEŞİDİYE MALZEMELERİ



10 adet kuru kayısı

10 adet kuru siyah erik

1 adet sert kırmızı elma

600 gram kuşbaşı kuzu eti

Bir çorba kaşığı bal ve nar ekşisi

150 gram kuzu kıyma

Yarım su bardağı badem

2 çay kaşığı nişasta

1 çay kaşığı gülsuyu

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber



TERKİB-İ ÇEŞİDİYE YAPILIŞI



Kuşbaşı doğranmış eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Bal ve nar ekşisini 1 su bardağı ılık suda karıştırıp ete ilave edin. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak suyla tamamlayın. Et suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Bademleri kaynayan suya atıp birkaç dakika bekletin, sudan çıkardıktan sonra kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra bir tavaya alıp, kısık ateşte renkleri değişene dek kavurun. Kayısıları ikiye bölün. Et yumuşayınca köfteleri ve bademleri ekleyin. 10 dakika pişirip kayısı ve erik ekleyin. Tuzunu ekledikten sonra elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Kayısılar yumuşayınca tencereye ilave edin. Elmalar da pişince nişasta ve gül suyunu karıştırıp yemeğin suyuna ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın.