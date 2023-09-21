Terkib-i çeşidiyye nasıl yapılır? (Terkib-i çeşidiyye malzemeleri ve tarifi)

Terkib-i çeşidiyye, malzemeleri kuzu budu, kuzu kıyması, kuru kayısı, kuru erik, badem, elma, nar ekşisi, bal, nişasta, gül suyu, tuz olan et yemeğidir. Osmanlı mutfağında yer alır.
TERKİB-İ ÇEŞİDİYE MALZEMELERİ
10 adet kuru kayısı
10 adet kuru siyah erik
1 adet sert kırmızı elma
600 gram kuşbaşı kuzu eti
Bir çorba kaşığı bal ve nar ekşisi
150 gram kuzu kıyma
Yarım su bardağı badem
2 çay kaşığı nişasta
1 çay kaşığı gülsuyu
Yeteri kadar su
Tuz, karabiber
TERKİB-İ ÇEŞİDİYE YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Bal ve nar ekşisini 1 su bardağı ılık suda karıştırıp ete ilave edin. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak suyla tamamlayın. Et suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Bademleri kaynayan suya atıp birkaç dakika bekletin, sudan çıkardıktan sonra kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra bir tavaya alıp, kısık ateşte renkleri değişene dek kavurun. Kayısıları ikiye bölün. Et yumuşayınca köfteleri ve bademleri ekleyin. 10 dakika pişirip kayısı ve erik ekleyin. Tuzunu ekledikten sonra elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Kayısılar yumuşayınca tencereye ilave edin. Elmalar da pişince nişasta ve gül suyunu karıştırıp yemeğin suyuna ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın.
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