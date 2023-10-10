Trabzon yağlaması nasıl yapılır? (Trabzon yağlaması tarifi)

Trabzon pidesi bir diğer adıyla Trabzon yağlaması, özellikle kış aylarında hafta sonu kahvaltılarının değişmeyen yiyeceği arasındadır. Trabzon yaylalarında üretilen tereyağı ve peynirlerle yapılan bu lezzetli pide, farklı illerde tüketiliyor.

TRABZON YAĞLAMASI TARİFİ

Malzemeler:



1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5-5,5 su bardağı un



Üzeri için:



1 kase rendelenmiş kolot peyniri

1 kase rendelenmiş beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

Yumurta (İsteğe bağlı)



Kenarları için:



Tereyağ



TRABZON YAPLAMASI YAPILIŞI



Yoğurma kabına ılık su, süt, şeker ve mayayı alıp karıştırın ve 5 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.



Unu ve tuzu azar azar ekleyerek yoğurun. Unu toparlamak için en son elimize sıvı yağ alabilirlisiniz. Elde ettiğiniz yumuşak hamuru üzerini örterek 40-45 dakika mayalanması için bekletin.



Kolot peyniri, kaşar ya da dilediğiniz peynirleri rendeleyin ya da ezin. Mayalanan hamurdan dilediğiniz büyüklükte parçalar alıp bezeleri hazırlayın, üzerini örterek bir süre daha mayalandırın. Daha sonra bezeleri tezgahta un serperek elinizle büyütün ya da oklava ile açın. Açtığınız hamurun çok ince olmamasına dikkat edin. Daha sonra hamurun kenarlarını malzemenin taşmasını önleyecek şekilde içe kıvırın. Orta kısmına bolca peynir karışımını koyun. Üstüne parça parça tereyağını ekleyin.



200-220 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin. Yumurtalı yapmak isterseniz fırından çıkarmadan 2-3 dakika önce bir adet yumurtayı pidenin üzerine kırın ve yumurta istediğiniz kıvamda pişene kadar bekleyin. Fırından çıkan pidenizin kenarlarına tereyağı sürüp servis edebilirsiniz.