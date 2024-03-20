Ustasından kolay, basit tarifler. Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan ayına özel günlük yemek tarifleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, iftar vakti sofralarında nefis yemekler servis etmek isteyen kişiler için gün gün yemek tarifleri hazırladık. "Bugün iftarda ne pişirsem?" diye düşünenlere özel, çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan 6 çeşit yemek tarifiyle iftarda sofranıza lezzet katabilirsiniz. D.ream restoranlarından BORSA KANDİLLİ’nin Executive Şef’i Şenol Çin, Ramazan boyunca kolay, basit ve lezzetli tarifleri Ntv.com.tr için yazacak.  İşte bugüne özel günlük yemek tarifleri.

Ustasından kolay, basit tarifler. Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan ayına özel günlük yemek tarifleri

"Bugün iftarda ne yapsam, ne pişirsem?" diye düşünen kişilere özel lezzetli ve tarifleri hazırladık.

İşte bugün iftarda sevdikleriniz, aileniz ve dostlarınız için hazırlayabileceğiniz 6 çeşit yemek tarifi;

Ustasından kolay, basit tarifler. Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan ayına özel günlük yemek tarifleri - 1 Executive Şef Şenol Çin

KESME AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

  • 300gr yeşil mercimek
  • 120gr sivri biber ince küp küp doğranmış
  • 140gr kuru soğan fare dişi doğranmış
  • 300gr domates soyulmuş fare dişi doğranmış
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası
  • 2 adet limon tuzu veya 2 orta boy limon suyu
  • 30gr kuru nane
  • 15gr pulbiber
  • 125gr zeytinyağı
  • 50gr tereyağı
  • Orta boy tencere
  • Köy eriştesi veya hazır erişte de kavrulup ilave edilebilir
  • Tuz
  • Karabiber 10gr

Yapılışı;

  • Mercimeği önceden 10 dakika kadar ıslatalım ve yıkayalım
  • Bir orta boy tencere ocağa koyalım, içerisine bir miktar sıvı yağ koyalım
  • Orta boy soğanları fare dişi doğruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz.
  • Biberleri ve domatesi de önceden doğrayalım ve ilave edelim
  • Sonra sırayla salçaları yedirelim ve kaynar su var ise ilave edelim
  • Üzerine yeşil mercimeği koyup kaynatalım
  • İçine tuz, limon suyunu da ilave edelim orta ateşte pişirelim
  • Mercimekler pişmeye yakın erişteyi de ilave edip pişirelim, piştiğinde ise üzerine bir tava yardımı ile biraz tereyağı biraz sıvı yağ koyup ısıtalım
  • Üzerine kuru nane ve pul biberi koyalım hafifçe kaynatıp çorbaya ilave edelim. Baharatları yakmamaya dikkat edelim.
Ustasından kolay, basit tarifler. Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan ayına özel günlük yemek tarifleri - 2

PİLİÇ FIRIN YAPILIŞI

Malzemeler;

  • 5 adet orta boy piliç but
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası
  • 100gr sıvı yağ
  • 3 diş slice doğranmış sarımsak
  • 200gr arpacık soğan
  • 1 tutam kereviz yaprağı ayıklanmış
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 tutam kimyon
  • 1 kg patates soyulmuş ve elma dilimi doğranmış
  • Tuz yeterince kadar
  • Karabiber 10gr
  • Kapya biber 2 adet ve 3-4e bölünmüş
  • 300gr domates elma dilimi şeklinde

Yapılışı;

  • 1 adet fırın tepsisine bunları güzelce harmanlayıp diziyoruz.
  • 200 derece fırında ağzı kapalı şekilde 35-40dk pişiriyoruz sonra üzerini açıp 10 dakika kızartıyoruz. Afiyet olsun.

PATLICANLI PİLAV YAPILIŞI

Malzemeler;

  • Pirinç 200gr
  • Ayçiçek yağı 125gr(1 çay bardağı)
  • Tuz
  • Tereyağı 50gr
  • Kemer patlıcan 2 adet kuş başı doğranmış ve kızartılmış
  • Suyu 2ye 1,5 koyalım çünkü sebzelerin suyu var

Yapılışı;

  • 200gr pirinci ılık bir suyla önceden ıslatalım ve 10-15 dk bekletelim
  • Bir orta boy tencereye tereyağı sıvı yağ koyalım, altını orta ateşte açalım
  • Bunlar erirken patlıcanları doğrayıp tuzlu suya bırakalım
  • Yağda kızartalım hazır beklesin
  • Pirinci ocağa alıp kavuralım
  • Birbirini tutarsa tuz atıp ayıralım
  • Ayrı bir gözde su kaynatalım
  • 1e 1,5 olacak şekilde kullanacağız
  • Suyu koyarken patlıcanları da koyup demlenmeye bırakalım
  • 10-13 dakika sonra servise hazır
Ustasından kolay, basit tarifler. Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan ayına özel günlük yemek tarifleri - 3

SALATA

  • Roka 4 bağ güzelce yıkanıp ince kıyılmış
  • Kokteyl veya cherry domates 150gr yıkanıp ikiye bölünecek
  • Tuz
  • Nane 50gr bağ
  • Limon suyu(2 adet limon)
  • Zeytinyağı arzu edilirse sirke de olur ve nar ekşisi
  • Üzerine süsleme için nar tanesi
  • Bunları mayonez kabında harmanlayalım

ZEYTİNYAĞLI ISPANAK KÖKÜ

Malzemeler;

  • 1kg ıspanak kökü
  • 10gr pirinç
  • 1 adet havuç jülyen doğranmış
  • Zeytinyağı 125-150gr
  • Tuz
  • Yarım limon suyu
  • Karabiber 5 gr
  • 1 adet kesme şeker, ıspanağa göre değişir.

Yapılışı;

1 tepsi içine önce yıkanmış ıspanak köklerini diziyoruz ortasına havuçlar, üzerine pirinç serpiyoruz. Tuz, zeytinyağı, limon suyu ve 1 bardak su 180 derecelik fırında ağzı kapalı şekilde 25-30 dk pişiriyor ve soğutuyoruz.
Ustasından kolay, basit tarifler. Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan ayına özel günlük yemek tarifleri - 4

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler;

  • 500gr un
  • 250gr margarin
  • 150gr pudra şekeri
  • 75gr filiz irmik
  • 5gr vanilya şekeri
  • 15gr kabartma tozu
  • 2-5 adet yumurta

Şerbeti;

  • 500gr su
  • 625gr şeker
  • Çeyrek limon suyu
  • Pişimi 130 derece 15 dakika kendine getiriyoruz ve sonra fırını 180 dereceye çıkartıp 10 dakika pişiriyoruz
  • Şerbeti ve hamuru sıcak veriyoruz

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