Yeni lezzetlerle buluşma festivali

Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Restoran Haftası, Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olma özelliği taşıyor.

Bu yıl “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla gerçekleşecek 12’inci Restoran Haftası; 1-25 Haziran tarihlerinde, Hellmann’s ana sponsorluğunda Dude Table Gastronomi ve Pazarlama Ajansı tarafından düzenleniyor.

Restoran Haftası, gastronomi tutkunlarını bu yıl da yeni lezzet deneyimleri yaşamaya davet ediyor. Restoran Haftası süresince Türkiye’nin önde gelen seçili katılımcı restoranları, etkinliğe özel olarak oluşturdukları “paylaşmak” temalı menülerini daha uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturacak.



Atığı Azaltılmış, Bitki Bazlı ve Paylaşımlı Menüler

Şefler ve restoran işletmecileri tarafından güvenle tercih edilen, etkinliğin ana sponsoru Hellmann’s, yeni ve heyecan verici soslardan oluşan ailesini her geçen gün genişletiyor. Atıksız mutfak uygulamalarını ve paylaşım temasını benimseyen Hellmann’s şeflere ve gıda sektörüne ilham oluyor.

Bu yıl Restoran Haftası menülerinin teması; Hellmann’s gıda prensipleri ve Unilever Food Solutions tarafından hazırlanan Geleceğin Menüleri 2023 global raporunda yer alan trendlerle de örtüşüyor. Geleceğin Menüleri 2023 global raporuna ulaşmak için www.unileverfoodsolutions.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

