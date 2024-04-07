Nuri Alço yoğun bakımda: Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.



EŞİNDEN AÇIKLAMA



Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burcu Alço" açıklamasında bulundu.