Örümcek Adam geri dönüyor: Yeni filmin çekimleri yakında başlıyor

Kötülerle mücadele eden mahallenizin iyi kalpli dostu Örümcek Adam geri dönüyor.

Tom Holland ve Zendaya'nın Örümcek Adam yolculuğundaki dördüncü randevusu için çalışmalar hızlandı.



The InSneider'da yayınlanan habere göre, ilk üç filmiyle 2,5 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşan serinin yeni filmi için çekimler Eylül-Ekim aylarında başlayacak.

Haberde, Tom Holland ve Zendaya'nın Peter Parker ve MJ rollerine geri dönecekleri yapımı yönetmek için "Fast Five" ve "Star Trek: Beyond" filmlerinin yönetmeni Justin Lin'in çekişme içinde olan isimlerden biri olduğu da belirtildi.



Tüm Spider-Man aktörlerini bir araya toplayan ve hem eleştirel hem de ticari açıdan başarılı olan "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"un sonunda, Peter Parker kendisini kimsenin tanımadığı bir dünyada bulmuştu.



Şimdilik gelecek filmin hikayesiyle ilgili herhangi bir ayrıntı bilinmiyor.

