Özge Özacar kimdir, kaç yaşında?

Özge Özacar, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünde okuduktan sonra İstanbul Kültür Sanat Akademisi'nde oyunculuk dersleri aldı. Oyuncu koçları Merve Taşkan, Bahar Kerimoğlu, Harika Uygur, Megan Kampisi'den de dersler alan Özacar, Zeynep Günay Tan ve Hilal Saral gibi ünlü yönetmenlerle atölye çalışmalarına katıldı. Avea, Fibabank ve Coca Cola şirketi dahil olmak üzere birçok reklam filminde rol aldı.



İlk olarak 2015 yılında Star TV’de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Müge karakterini canlandırdı. Birçok televizyon dizisinde rol alan güzel oyuncu internet platformu Puhu tv’de yayınlanan Seyyar adlı dizide Çiğdem karakterine, beIN CONNECT’te yayınlanan Hayaller ve Hayatlar dizisinde Mehveş karakterine ve senaryosunu komedyen Ata Demirer’in üstlendiği ve Disney+’ta yayınlanan Bursa Bülbülü filminde Arzu karakterine can vermiştir. İyi seviyede İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir.