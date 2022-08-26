Pastacı kreması tarifi, nasıl yapılır? (Pastacı kreması malzemeleri ve yapılışı)

Pastacı kreması, tüm pastaların içinde bulunan vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Ekler, Alman pastası ve daha birçok pastayı lezzetiyle süsleyen pastacı kreması tarifini derledik. İşte yerken tadına doyamayacağınız pastacı kreması tarifi ve malzemeleri.

Pastacı kreması tarifi, nasıl yapılır? (Pastacı kreması malzemeleri ve yapılışı)

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 16:15

Pasta yaparken kesinlikle koymanız gereken ürünler arasında yer alan pastacı kreması tarifini, bu lezzeti ilk kez deneyecek olan kişiler için hazırladık. Peki, pastacı kreması nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri.

PASTACI KREMASI MALZEMELERİ

1 litre süt

250 gram toz şeker

60 gram nişasta

30 gram un

12 adet yumurta sarısı

1 adet çubuk vanilya

30 gram tereyağı

300 gram krema

PASTACI KREMASI NASIL YAPILIR?

Süt, tereyağı ve vanilyayı bir sos tenceresinde karıştırın.

Kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın

Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra hepsini iyice karıştırın.

Kremayı süzüp yeniden ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alıp soğuması için başka bir kaba aktarın.

300 gram kremayı iyice çırpın ve hazırladığınız malzemeye yedirin.

Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.

Pasta kremasının kıvamının pürüzsüz ve yumuşak olması, kekin üzerine güzelce sürülebilir olmasından çok önemlidir. Aksi takdirde topaklar pastanızın hem görüntüsünü hem de lezzetini bozar. Bunun için pişirme aşamaları sırasında sütü ekledikten sonra iyice karıştırın ki kremanız topak topak olmasın.

Ancak topaklanan krema da sizi üzmesin. El blender’ından faydalanarak kremanızı pürüzsüzleştirebilirsiniz.

Karıştırma işlemini kremayı pişirdikten sonra soğuturken de sürdürmelisiniz. Aksi takdirde kremanın üzeri kaymak tutar ve kabuklanır.

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