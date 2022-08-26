Pastacı kreması tarifi, nasıl yapılır? (Pastacı kreması malzemeleri ve yapılışı)

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 16:15
Pasta yaparken kesinlikle koymanız gereken ürünler arasında yer alan pastacı kreması tarifini, bu lezzeti ilk kez deneyecek olan kişiler için hazırladık. Peki, pastacı kreması nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri.
PASTACI KREMASI MALZEMELERİ
1 litre süt
250 gram toz şeker
60 gram nişasta
30 gram un
12 adet yumurta sarısı
1 adet çubuk vanilya
30 gram tereyağı
300 gram krema
PASTACI KREMASI NASIL YAPILIR?
Süt, tereyağı ve vanilyayı bir sos tenceresinde karıştırın.
Kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın
Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra hepsini iyice karıştırın.
Kremayı süzüp yeniden ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan alıp soğuması için başka bir kaba aktarın.
300 gram kremayı iyice çırpın ve hazırladığınız malzemeye yedirin.
Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.
Pasta kremasının kıvamının pürüzsüz ve yumuşak olması, kekin üzerine güzelce sürülebilir olmasından çok önemlidir. Aksi takdirde topaklar pastanızın hem görüntüsünü hem de lezzetini bozar. Bunun için pişirme aşamaları sırasında sütü ekledikten sonra iyice karıştırın ki kremanız topak topak olmasın.
Ancak topaklanan krema da sizi üzmesin. El blender’ından faydalanarak kremanızı pürüzsüzleştirebilirsiniz.
Karıştırma işlemini kremayı pişirdikten sonra soğuturken de sürdürmelisiniz. Aksi takdirde kremanın üzeri kaymak tutar ve kabuklanır.