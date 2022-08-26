Pastacı kreması tarifi, nasıl yapılır? (Pastacı kreması malzemeleri ve yapılışı)

PASTACI KREMASI NASIL YAPILIR?



Süt, tereyağı ve vanilyayı bir sos tenceresinde karıştırın.



Kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın



Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra hepsini iyice karıştırın.



Kremayı süzüp yeniden ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin.



Ocaktan alıp soğuması için başka bir kaba aktarın.



300 gram kremayı iyice çırpın ve hazırladığınız malzemeye yedirin.



Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.



Pasta kremasının kıvamının pürüzsüz ve yumuşak olması, kekin üzerine güzelce sürülebilir olmasından çok önemlidir. Aksi takdirde topaklar pastanızın hem görüntüsünü hem de lezzetini bozar. Bunun için pişirme aşamaları sırasında sütü ekledikten sonra iyice karıştırın ki kremanız topak topak olmasın.



Ancak topaklanan krema da sizi üzmesin. El blender’ından faydalanarak kremanızı pürüzsüzleştirebilirsiniz.



Karıştırma işlemini kremayı pişirdikten sonra soğuturken de sürdürmelisiniz. Aksi takdirde kremanın üzeri kaymak tutar ve kabuklanır.