Pepeçura nedir, nasıl yapılır? Pepeçura malzemeleri ve tarifi

Pepeçura bir çeşit muhallebi kıvamında, tatlı ekşi dengesi olan meyveli bir tatlıdır. Siyah üzümle hazırlanan bu tarifte üzüm suyu, mısır nişastası ile birleşiyor.
Pepeçura İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?
siyah kokulu üzüm
mısır unu
1 tutam tuz
buğday unu
Pepeçura Nasıl Hazırlanır?
Üzümler ezilir, şırası alınır. Gerekirse üzümlerin posası az bir suda pişirilerek posada kalan öz de alınmış olur. Bir kazana koyduğunuz ve kaynar hale getirdiğiniz üzüm suyuna un, yavaş, yavaş yedirilir, gerekirse şeker ilave edilir. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir.Kaselere boşaltılarak soğuk servis yapılır.
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