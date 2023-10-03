Pepeçura nedir, nasıl yapılır? Pepeçura malzemeleri ve tarifi

Pepeçura İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?



siyah kokulu üzüm

mısır unu

1 tutam tuz

buğday unu



Pepeçura Nasıl Hazırlanır?



Üzümler ezilir, şırası alınır. Gerekirse üzümlerin posası az bir suda pişirilerek posada kalan öz de alınmış olur. Bir kazana koyduğunuz ve kaynar hale getirdiğiniz üzüm suyuna un, yavaş, yavaş yedirilir, gerekirse şeker ilave edilir. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir.Kaselere boşaltılarak soğuk servis yapılır.