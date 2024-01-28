Projeleri sildi, okula geri döndü! Hande Erçel mesleği bırakıyor mu?

Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdi de okula geri döndü. Son zamanlarda oyunculuğu bırakacağı iddia edilen Erçel, "Oyunculuk tutkum. Bırakmak diye bir durum yok." dese de son paylaşımla yine kafaları karıştırdı.

Projeleri sildi, okula geri döndü! Hande Erçel mesleği bırakıyor mu?

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı dizisi de erken final yapan Erçel'in Instagram'da dizi projelerine dair karelerini silmesi "oyunculuğu bırakıyor" iddialarına neden oldu.

Bu iddialara "Doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk. Asla bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyor... Aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum" diyen 30 yaşındaki oyuncu, şimdi de eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı.

Projeleri sildi, okula geri döndü! Hande Erçel mesleği bırakıyor mu? - 1

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, öğrenci kartı ile poz verdi. Erçel, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti

Oyuncu Hande Erçel kızıl saçlarından vazgeçti

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"BİRAZ BENİ SALIN"

Öte yandan Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu. Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın." demişti.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Erçel,  ile birlikteliği hakkında da konuştu.

Oyuncu evlilik haberleri hakkında “Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor." diyerek açıklama yaptı. 

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