Rus oligarka ait yatta 'Faberge' yumurtası bulundu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle el koyduğu Rus oligarkın yatından Faberge yumurtası bulundu.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aspen kentinde bir güvenlik forumuna katılan ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Rus oligarklara karşı sürdürdükleri operasyonlara dair açıklamalarda bulundu. Bir Rus oligarka ait süper yata yaptıkları operasyonla ilgili ayrıntıları aktaran Monaco, "En ilginç kısım olan yatlara gelelim. Bu yatların birinde bir Fabrege yumurtası bulduk. Bu nedenle durum ilginç hale geliyor" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE



El konulan yatla ilgili fazla detay vermeyen Monaco, Rus oligarka ait yatın geçtiğimiz ay Fiji'den ayrılarak San Diego'ya demir attığını ifade etti.

Monaco, eğer yumurtanın gerçek olduğu ortaya çıkarsa, dünyada kalan birkaç yumurtadan biri olduğu anlamına geldiği ve milyonlarca dolar değerinde olacağını belirtti.