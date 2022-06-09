Hipertansiyonu olanlara sağlıklı yaz rehberi

Yazın yüksek sıcaklar sağlıklı insanlardan daha çok hipertansiyonu olan hastaları etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yardımcı, "Hipertansiyon hastaları sıcak havalarda dikkatli olmalı" diyerek şunları söyledi:

"Ortam sıcaklığı 21 derece, havadaki nem oranıysa yüzde 70’i aştığında vücut ısısı yükselmeye başlar. Tüm sistemlerimiz 37 derecede sağlıklı çalışmaktadır. Çevre ısısının artışıyla savunma mekanizmalarımız devreye girer. Cildimizdeki damarlar genişler, terleme olur ve solunum yoluyla sıcak hava vücut dışına atılır. Cilt damarlarının genişlemesi sonucu kan bu bölgeye hücum eder. Genelde bilinenin aksine sıcak havalar tansiyonu yükseltmez, düşürür. Ama hipertansiyonlularda durum biraz karışabilir. Çünkü bu havalarda tuzlu gıdaların çok tüketilmesi, ağır yemeklerin yenilmesi ve ilaç tedavilerinin düzgün uygulanmaması tansiyon yüksekliği ataklarına da yol açabilir. Birçok hastada tansiyona eşlik eden kilo fazlalığı, şeker, yüksek kolesterol gibi hastalıklar ise sıcağın olumsuz etkilerini arttırır. İdrar söktürücü, sakinleştirici kullanan ve ciddi tuz kısıtlaması olan hipertansiyon hastaları sıcak havalarda dikkatli olmalıdırlar. Bu hastalarda su ve tuz eksikliğine bağlı genel durum kötüleşmeleri olabilir."



"Aşırı sıcağa maruz kalanlarda; halsizlik, ağız kuruluğu, susama hissi, aşırı terleme, bulantı, kusma, nabız hızlanması ve tansiyon düşüklüğü meydana gelir" diyen Yardımcı, önlem alınmaz ve sıcağa maruz kalma uzarsa ısı çarpmasının meydana geleceğini söyledi.

Yardımcı, 'ısı çarpması'nı şöyle tanımladı: "Terleyememe, kalp ritim bozuklukları, damar içi pıhtılaşmalar, karaciğer yetersizliği, solunumun aşırı hızlanması, sıcak ve kuru bir cilt, huzursuzluk, kasılma, bilinç bulanıklığı, epileptik nöbetler, akciğerlerde su toplanması, böbrek yetersizliği (idrar çıkaramama), kas harabiyetiyle seyredebilen sonunda şok ve ölümle sonuçlanabilen bir tablodur."