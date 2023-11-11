Sandık Kokusu dizisinden ilk görüntüler geldi: Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizi “Sandık Kokusu”ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu.
Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı. Çekimlerine Adana’da başlanan ve İstanbul’da devam eden ‘Sandık Kokusu’, paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı.
SANDIK KOKUSU KONUSU
Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.
‘Sandık Kokusu’ güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.
Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.
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