Şerbetli pide hangi yöreye ait, nasıl yapılır? (Şerbetli pide tarifi)

Şerbetli pide, Aksaray yöresine özgü bir pide türüdür. Şerbetli pide, Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmitir. Tescilin ardından, "coğrafi işaretli" geleneksel ürünler listesine eklenmiştir. Aksaray geleneksel mutfak kültürünü temsil eden yemeklerden biridir.

ŞERBETLİ PİDE TARİFİ



Hamuru için:



1 paket yaş maya

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar un



İçi İçin:



1 su bardağı tuzsuz lor

1 su bardağı rende kaşar

1 su bardağı küflü peynir



Üzeri için:



2 çorba kaşığı tereyağı



Şerbeti için:



2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu



Şerbetli Pide Nasıl Yapılır?



Hamuru yoğurmak için un, şeker ve su karıştırılır. Üzerine tuz ve ele yapışmayan kıvam alana kadar un eklenerek yoğrulur. Hamur 1 saat dinlendirilir. Bu arada şerbet malzemesi koyu kıvamda kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Dinlenen hamurdan limon kadar parçalar alınır. Önce merdaneyle oval açılır sonra iki karış boyunda uzatılır. Uzunlamasına peynir karışımından oluşan iç konur ve peynirler görünmeyecek şekilde iki taraftan kapatılır. 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkınca tereyağı sürülür ve 4 parmak eninde kesilir. Üzerine şerbet gezdirilir. (Bu pide Aksaray’da kahvaltılarda tüketilir.)