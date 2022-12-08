Sütlü Nuriye nasıl yapılır? İşte Sütlü Nuriye'nin tarifi ve ortaya çıkış hikayesi

Sütlü Nuriye doğudaki baharat yollarıyla ilişkilidir. Kökeni, MÖ. VIII. Yüzyılın başına kadar uzanır. Kuzey Mezopotamya'da Asuriler çok ince parçalar halinde fıstık kattıkları, ilkel pastalarını odun ateşindeki fırınlarda pişirirler ve tatlı olması için bal eklerler. Bölgede denizcilerin uğrak yeri olduğu için, bir tarifi batıdaki birçok liman kentine ulaşır.

Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nin kuzeydoğu kıyısında kurulan bir kenttir ve Başiskele civarında yer aldığı tahmin edilen liman kenti Astakos yer almaktadır. Orada, bulunan halkın önemli bir katkısıyla pasta hamurunu ince kâğıt biçiminde yuvarlama yöntemini geliştirerek yeni biçim oluştururlar. Daha sonra bu bölgeye yerleşen Ermeniler tarçın ve karanfil eklerler.

Yörede yaşayan Manavlar arasında yaşayan Nuriye adlı kadın kâğıt/yaprak biçimindeki hamuru sararak yeni bir biçim ve süt ekleyerek yeni bir tat almasını sağlar ve yörede bu tatlı “Sütlü Nuriye” adı ile anılır hale gelir.

SÜTLÜ NURİYE YAPIMI



Malzemeleri;



1 kilogram un,

2 adet yumurta,

3/4 su bardağı süt,

1 çay bardağı ayçiçek yağı,

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi,

1/5 çay kaşığı tuz



Hamurları açmak için:



Buğday nişastası ½ su bardağı

Üzeri ve yufka araları için:

200 gram tereyağı



İçi için:



2 su bardağı dilimlenmiş/file fındık



Şerbeti için:



2 su bardağı Süt,

2 su bardağı Su,

4 su bardağı Toz şeker



Servisi için:



3 yemek kaşığı Toz Antep fıstığı



Hazırlanış şekli:



Un elenir ve derin bir kaba alınır. Unun orta kısmı havuz gibi açılır. Yumurta, süt, Ayçiçek yağı, üzüm sirkesi ve tuz eklenir. Tüm malzeme yavaş yavaş karıştırılır. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlanır. Hamurun üzerine nemli bir bez kapatılarak 30 dakika buzdolabında dinlendirilir. Dinlenen hamur, kırk eşit parçaya ayrıldıktan sonra sert bir yerde yuvarlanır. Zemine nişasta serpilir ve her bir hamur bezesi, bir tabak büyüklüğünde açılır. Aralarına nişasta serpilerek açılan hamurlar yirmili iki ayrı grup halinde üst üste serilir. Sonra bir oklava yardımıyla incecik açmaya devam edilir. Yufka katlarının aralarını yağlamak için küçük bir tencerede kısık ateşte tereyağı eritilir.



Yufka inceliğinde açılan yirmi beze, tereyağıyla yağlanan tepsiye, aralarına bir fırça yardımıyla eritilen tereyağı damlatılarak üst üste serilir. Bu aşamada dilimlemiş fındığın tamamı aralarda boşluk kalmayacak biçimde serpiştirilir. Diğer yirmi yufka da aralarına fırça yardımıyla eritilen köpüksüz tereyağı damlatılarak üst üste serilir.



Kırk kat incecik, el açması baklava yufkasından oluşan Sütlü Nuriye tatlısı keskin bir bıçak yardımıyla yufkalara zarar vermeden kare dilimler halinde kesilir. Kalan eritilmiş köpüksüz tereyağı, üzerinde gezdirilir. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında, yufkaların üzeri kızarana kadar 30-35 dakika fırınlanır. Fırından çıkarılan nar gibi kızaran tatlının ilk sıcaklığı alınıp soğumaya bırakılır. Tatlının şerbeti için: Derin bir tencereye alınan toz şeker, suyla karıştırılarak eritilir. Ocağa alınır ve kısık ateşte kaynatılır. Kaynamakta olan şerbet karışımına azar azar süt eklenir ve ocaktan alınır. Soğuyan tatlıya sıcak şerbet azar azar dökülür, tatlının şerbeti çekmesi beklenir. Sonra servis tabağına alınan dilimler isteğe göre ezilmiş Antep fıstığıyla süslenir.