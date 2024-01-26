TikTok fenomeni Furkan Ağluç ve Nia Kurbonava ayrıldı mı? Nia'nın ihanet görüntüleri ifşa oldu

Sosyal medya TikTok fenomenleri Furkan Ağluç - Nia Kurbonava çifti arasında yaşananları konuşuyor. TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve çobanlık yaparken içerik üreten Ağluç, Azerbaycanlı fenomen Nia Kurbanova ile aşk yaşıyordu.

Yüzük takıp nişanlanan çift, aldatma skandalı ile gündeme geldi. Nia'nın ortaya çıkan son videosunda başka bir erkekle yakınlaştığı görüntüler sosyal medyada ifşa oldu.

"HARCANAN BEN OLDUM"

Yaşananların ardından bir video paylaşan Ağluç ise "Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" ifadelerini kullandı.