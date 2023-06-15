Türkan Şoray: Sevgiyle dünyada başarılamayacak hiçbir şey yok

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile 5 gün sürecek festival düzenledi. Festival kapsamında her gün Kartal Meydanı’nda 11.00-22.00 saatleri arasında pek çok etkinlik yapılıyor.

Kadın Emeği adının verildiği ve birçok etkinliğin yer aldığı festival, dün saat 14.30'dan itibaren Kartal Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Aynı gün saat 18.00’de gerçekleşen "Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor" söyleşisi ile de festivalin onur konuğu olan Türkan Şoray, vatandaşlarla buluştu.



Söyleşi sonrası Türkan Şoray’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından sevgi ve emek ödülü verildi.