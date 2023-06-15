Türkan Şoray: Sevgiyle dünyada başarılamayacak hiçbir şey yok

İstanbul'da Kadın Emeği Festivali’ne onur konuğu olarak katılan Türkan Şoray, "Sevgiyle dünyada başarılamayacak, halledilemeyecek hiçbir şey yok" mesajını verdi.

Türkan Şoray: Sevgiyle dünyada başarılamayacak hiçbir şey yok

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile 5 gün sürecek festival düzenledi. Festival kapsamında her gün Kartal Meydanı’nda 11.00-22.00 saatleri arasında pek çok etkinlik yapılıyor.

Kadın Emeği adının verildiği ve birçok etkinliğin yer aldığı festival, dün saat 14.30'dan itibaren Kartal Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Aynı gün saat 18.00’de gerçekleşen "Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Yanıtlıyor" söyleşisi ile de festivalin onur konuğu olan Türkan Şoray, vatandaşlarla buluştu.

Söyleşi sonrası Türkan Şoray’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından sevgi ve emek ödülü verildi.

Türkan Şoray: Sevgiyle dünyada başarılamayacak hiçbir şey yok - 1

"EMEK ÇOK DEĞERLİ"

Türkan Şoray, “Böyle bir organizasyonda burada kadınlarla beraber olmak benim için büyük bir mutluluk. Üretime katıldıkları için kadınlarımızın hepsini kutluyorum. El emeği, göz nuru, emek çok değerli” dedi.

Türkan Şoray: Sevgiyle dünyada başarılamayacak hiçbir şey yok - 2

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde canlandırdığı Asya karakteri gözünden sevgiyi yorumlayan Şoray, “Asya olarak da Türkan olarak da sevgi çok değerli. Sevgiyle dünya da başarılamayacak, halledilemeyecek hiçbir şey yok. Herkes birbirine sevgiyle kucaklaşsa dünya çok güzel olur diyorum” diye konuştu.

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