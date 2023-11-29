TV8,5 frekans ayarı nasıl yapılır, hangi platformda kaçıncı kanalda? (TV8,5 uydu frekans bilgisi)

TV8,5 frekans ayarının nasıl yapılacağı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçı öncesinde merak ediliyor. EXXEN platformundan yayınlanacak olan maç, bir sorunla karşılaşıldığı taktirde TV8,5 ekranlarından yayınlanabiliyor. Peki, TV8,5 frekans ayarı nasıl yapılır, hangi platformda kaçıncı kanalda? İşte TV8,5 uydu frekans bilgileri.

TV8,5 frekans ayarı nasıl yapılır, hangi platformda kaçıncı kanalda? (TV8,5 uydu frekans bilgisi)

TV8,5 kanalının, hangi platformda kaçıncı kanalda olduğu sorgulanmaya başladı. Bu akşam EXXEN üzerinden yayınlanacak olan Galatasaray-Manchester United maçı, platformda sorun olması halinde TV8,5'tan yayınlanmaya başlayacak. İşte TV8,5 bilgisi ve frekans ayarı.

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

TV8,5 UYDUYA NASIL EKLENİR?

Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir.

Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.

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