TV8,5 frekans ayarı nasıl yapılır, hangi platformda kaçıncı kanalda? (TV8,5 uydu frekans bilgisi)

TV8,5 kanalının, hangi platformda kaçıncı kanalda olduğu sorgulanmaya başladı. Bu akşam EXXEN üzerinden yayınlanacak olan Galatasaray-Manchester United maçı, platformda sorun olması halinde TV8,5'tan yayınlanmaya başlayacak. İşte TV8,5 canlı yayın bilgisi ve frekans ayarı.



TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ



Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3



TV8,5 UYDUYA NASIL EKLENİR?



Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir.



Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.